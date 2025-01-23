Росіяни розстріляли полонених бійців на Донеччині. Омбудсмен та прокуратора відреагували

Під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та у подальшому розстріляли

«Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах у інших побратимів»

Російські окупанти на Донеччині розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Правоохоронці розпочали розслідування. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та у подальшому розстріляли.

«Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння», – йдеться у заяві.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лубінець Дмитро також відреагував на злочин окупантів.

«На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин – розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм «лежати та закрити рот», а «оператор» злочину озвучує «Один – мій», а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених», – написав Лубінець.

За словами омбудсмена, російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими і «вчергове демонструє свою безпорадність та злочинність».

Лубінець надіслав інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ.

Нагадаємо, російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного. Третього січня в районі села Нескучне на Донеччині ворог вбив трьох українських бійців, які здалися в полон під час штурму позицій 141-ї окремої бригади ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли українських полонених.

Раніше в соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області.

Також Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом розстрілу двох полонених військовослужбовців Збройних Сил України у Волноваському районі.