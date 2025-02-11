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СБУ проводить обшуки у департаменті транспортної інфраструктури та «Київавтодорі»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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СБУ проводить обшуки у департаменті транспортної інфраструктури та «Київавтодорі»
Обшуки проходять на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК «Київавтодор»
фото: Київська міська прокуратура

Справа, яку розслідують правоохоронці, стосується закупівлі техніки для потреб дорожнього господарства

Сьогодні, 11 лютого, у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури та комунальної корпорації «Київавтодор» проводять обшуки слідчі Служби безпеки України у м. Києві та Київської області та Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Київської міської прокуратури. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. 

Повідомляється, що обшуки проводять на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК «Київавтодор».

«Представники Департаменту і комунальної корпорації надають усі документи, необхідні для всебічного та повного розслідування», – йдеться у повідрмленні.

Також вказується, що справа, яку розслідують, стосується закупівлі техніки для потреб дорожнього господарства. Зокрема, закупівлі 26 одиниць всесезонних машин з обладнанням для зимового утримання доріг та одного сміттєвоза. Їх придбали за процедурою офіційних публічних закупівель.

«Працівники Департаменту та комунальної корпорації сприяють слідству й наголошують на прозорості своєї діяльності. Зі свого боку розраховують на об’єктивність і неупередженість слідства», – наголосили у КМДА.

Нагадаємо, учора, 10 обтого, НАБУ і САП у межах операції «Чисте місто» щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб.  У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад $6,4 млн, €630 тис. євро та 800 тис. грн.

Раніше НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Серед підозрюваних, як заявили у НАБУ:

  • ексдепутат Київської міськради, керівник злочинної організації;
  • заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА);
  • голова та член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати міськради;
  • перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;
  • четверо інших осіб.

Зазначається, що було затримано сім учасників злочинної організації. Також учора Національне антикорупційне бюро провело обшуки в одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Згодом ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. Комарницький переконаний, що обшуки, про які 6 лютого повідомили ЗМІ, це системна атака на міську владу Києва, яка спрямована на її дискредитацію, і елементом якої став тиск на самого Комарницького, його рідних і близьких.

Теги: СБУ Київ Київавтодор КМДА поліція

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