Атака на Київщину: з’явились фото наслідків

У житловому будинку у Вишневому через ворожу атаку зруйновано балкони з п'ятого по дев'ятий поверхи

Рятувальники врятували п’ятьох людей на Київщині, які постраждали від нічної атаки «Шахедів». Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що у Вишневому через ворожу атаку зруйновано балкони з п'ятого по дев'ятий поверхи. Рятувальники врятували трьох осіб з п'ятого поверху та двох з сьомого поверху будівлі, з них – двоє дітей.

Обійшлося без травмованих та загиблих.

На місці працюють 42 рятувальники та сім одиниць техніки. Інформація оновлюється.

Також, в результаті ворожої атаки сталося загорання в будівлі виробничого приміщення у Фастівському районі. Ліквідовано пожежу на площі 600 м.кв. Там теж обійшлося без жерт та постраждалих.

Момент удару по багатоповерхівці потрапив і на відео.

Нагадаємо, російські «Шахеди» вночі також атакували Черкащину.

Під прицілом була критична інфраструктура. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі.

Усі служби працюють.