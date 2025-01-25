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Атака на Київщину: з’явились фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака на Київщину: з’явились фото наслідків
Наслідки нічної атаки на Київщину
фото: ДСНС

У житловому будинку у Вишневому через ворожу атаку зруйновано балкони з п'ятого по дев'ятий поверхи

Рятувальники врятували п’ятьох людей на Київщині, які постраждали від нічної атаки «Шахедів». Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що у Вишневому через ворожу атаку зруйновано балкони з п'ятого по дев'ятий поверхи. Рятувальники врятували трьох осіб з п'ятого поверху та двох з сьомого поверху будівлі, з них – двоє дітей.

Обійшлося без травмованих та загиблих.

На місці працюють 42 рятувальники та сім одиниць техніки. Інформація оновлюється.

Також, в результаті ворожої атаки сталося загорання в будівлі виробничого приміщення у Фастівському районі. Ліквідовано пожежу на площі 600 м.кв. Там теж обійшлося без жерт та постраждалих.

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Атака на Київщину: з’явились фото наслідків фото 2
Атака на Київщину: з’явились фото наслідків фото 3
Атака на Київщину: з’явились фото наслідків фото 4

Момент удару по багатоповерхівці потрапив і на відео

Нагадаємо, російські «Шахеди» вночі також атакували Черкащину.

Під прицілом була критична інфраструктура. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі.

Усі служби працюють.

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Теги: окупанти Київ війна рятувальники безпілотник дрон

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