На Повітрофлотському проспекті Chevrolet збив пішохода (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Чоловік несподівано вибіг на пішохідний перехід перед тролейбусом

У четвер, 16 січня, ввечері на перетині Повітрофлотського проспекту та вулиці Стадіонної сталася ДТП. Автомобіль Chevrolet збив пішохода, який несподівано вибіг на пішохідний перехід перед тролейбусом.

Аварія трапилася близько 18:00. Про це повідомляє Інформатор.

Автомобіль Chevrolet їхав по Повітрофлотському проспекту, де поруч, на сусідній смузі руху повільно їхав тролейбус. Під час жвавого руху перед тролейбусом на пішохідний перехід вибіг чоловік, який і потрапив під колеса Chevrolet.

Пішохода відразу забрала швидка допомога попередньо з важкими травмами голови.

За словами водія Chevrolet, пішохід швидше за все був у стані алкогольного сп'яніння. Але причини ДТП належить з'ясувати правоохоронцям, які працювали на місці події.

Правоохоронці також повідомили, що камери відеоспостереження зафіксували момент аварії.