З’явилося відео моменту смертельної ДТП на Братиславській у Києві



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За допомогою спеціальних інструментів рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого авто Фото: ДСНС

Водій автомобіля Ford загинув на місці аварії

У соцмережі з’явилося відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 15 січня на вулиці Братиславській у Києві, в результаті якого загинув водій.

Відеозапис із автомобільного регістратора оприлюднив «Київ оперативний» у Facebook. На відео видно, як Mitsubishi почало носити по дорозі і він вилетів на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Ford.

Нагадаємо, ДТП між автомобілями Ford та Mitsubishi на вулиці Братиславській у Деснянському районі Києва сталася 15 січня близько 8-ї години.

У результаті зіткнення водій автомобіля Ford загинув на місці. За допомогою гідравлічного та пневматичного інструментів рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого авто.

Водія Mitsubishi госпіталізували, попередньо, із закритою черепно-мозковою травмою.