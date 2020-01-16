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    З’явилося відео моменту смертельної ДТП на Братиславській у Києві

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    За допомогою спеціальних інструментів рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого авто - З’явилося відео моменту смертельної ДТП на Братиславській у Києві
    За допомогою спеціальних інструментів рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого авто
    Фото: ДСНС

    Водій автомобіля Ford загинув на місці аварії

    У соцмережі з’явилося відео моменту дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 15 січня на вулиці Братиславській у Києві, в результаті якого загинув водій.

    Відеозапис із автомобільного регістратора оприлюднив «Київ оперативний» у Facebook. На відео видно, як Mitsubishi почало носити по дорозі і він вилетів на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Ford.

    Нагадаємо, ДТП між автомобілями Ford та Mitsubishi на вулиці Братиславській у Деснянському районі Києва сталася 15 січня близько 8-ї години.

    У результаті зіткнення водій автомобіля Ford загинув на місці. За допомогою гідравлічного та пневматичного інструментів рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого авто.

    Водія Mitsubishi госпіталізували, попередньо, із закритою черепно-мозковою травмою.

     

    ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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