На трасі під Києвом перекинувся автобус із пасажирами (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мікроавтобус з'їхав з проїжджої частини і перекинувя

До лікарні госпіталізовано четверо осіб

15 січня на 39-му кілометрі траси Київ-Чернігів біля с. Скибин Броварського району сталася ДТП за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

Аварія трапилася о 08:45 Про це виданню «AT Brovary» повідомили в Броварському відділі поліції.

По приїзду працівників поліції було з'ясовано, що мікроавтобус перевозив працівників компанії «FM Logistic», що базується в с. Дударків Бориспільського району. Рухаючись з боку м. Чернігів, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter на слизькій дорозі не впорався з керуванням, внаслідок чого відбувся з'їзд з проїжджої частини з подальшим перевертанням пасажирського транспортного засобу.

На момент ДТП в автобусі перебувало 16 працівників компанії «FM Logistic». З травмами легкої та середньої ступенів складності до Броварської клінічної лікарні було доставлено четверо осіб.

Перевірка водія автобуса на стан алкогольного сп'яніння показала, що керманич на момент аварії перебував у тверезому стані.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали екстрені служби.