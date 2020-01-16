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    Новини

    На трасі під Києвом перекинувся автобус із пасажирами (фото)

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    Мікроавтобус&nbsp;<span lang="UK">з'їхав з проїжджої частини і перекинувя</span> - На трасі під Києвом перекинувся автобус із пасажирами (фото)
    Мікроавтобус з'їхав з проїжджої частини і перекинувя

    До лікарні госпіталізовано четверо осіб

    15 січня на 39-му кілометрі траси Київ-Чернігів біля с. Скибин Броварського району сталася ДТП за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

    Аварія трапилася о 08:45 Про це виданню «AT Brovary» повідомили в Броварському відділі поліції.

    По приїзду працівників поліції було з'ясовано, що мікроавтобус перевозив працівників компанії «FM Logistic», що базується в с. Дударків Бориспільського району. Рухаючись з боку м. Чернігів, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter на слизькій дорозі не впорався з керуванням, внаслідок чого відбувся з'їзд з проїжджої частини з подальшим перевертанням пасажирського транспортного засобу.

    На момент ДТП в автобусі перебувало 16 працівників компанії «FM Logistic». З травмами легкої та середньої ступенів складності до Броварської клінічної лікарні було доставлено четверо осіб.

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    На трасі під Києвом перекинувся автобус із пасажирами (фото)
    На трасі під Києвом перекинувся автобус із пасажирами (фото)
    На трасі під Києвом перекинувся автобус із пасажирами (фото)
    На трасі під Києвом перекинувся автобус із пасажирами (фото)
    На трасі під Києвом перекинувся автобус із пасажирами (фото)

    Перевірка водія автобуса на стан алкогольного сп'яніння показала, що керманич на момент аварії перебував у тверезому стані.

    На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали екстрені служби.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина
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