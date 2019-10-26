У Києві біля метро виявили моторошну знахідку



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Фото з сайту Апостроф

Поліцейські встановили, що на тілі померлої відсутні сліди насильства

У ніч на 26 жовтня в Києві чоловік в підземному переході недалеко від станції метро «Либідська» виявив труп жінки.

Інцидент стався в Голосіївському районі столиці. За попередньою інформацією, чоловік звернув увагу на те, що жінка не подавала ознак життя, повідомляє Апостроф.

Прибулі поліцейські встановили, що на тілі померлої немає слідів насильства. На вигляд їй близько 60 років.

Поліцейські вважають, що жінка ночувала в цьому переході, так як не мала постійного місця проживання. Біля неї виявили коробки, в яких були речі жінки.

Судово-медичні експерти та слідчо-оперативна група встановлюють деталі смертельного події.

Нагадаємо, поліція встановила особу чоловіка, який вчинив біля супермаркету у п’ятницю, 25 жовтня, стрілянину. Під час переслідування патрульними зловмисник підірвав себе гранатою.