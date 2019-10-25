Поліція встановила особу харківського кілера



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Близько 12:05 по вулиці Клочківській сталася перестрілка між групою чоловіків Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Коли патрульні поліцейські дістали зброю, утікач відвернувся і підірвав себе гранатою

Поліція встановила особу чоловіка, який вчинив біля супермаркету у п’ятницю, 25 жовтня, стрілянину. Під час переслідування патрульними зловмисник підірвав себе гранатою.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Як відомо, близько 12:05 по вулиці Клочківській сталася перестрілка між групою чоловіків.

Встановлено, що два харків'янина вийшли з супермаркету та направилися до свого автомобіля. Там їх очікував зловмисник, який відкрив вогонь. Чоловіки теж були озброєні, тому зав'язалася перестрілка.

В результаті один з потерпілих помер у кареті швидкої, інший знаходиться у реанімації у тяжкому стані. Більше ніхто з громадян не постраждав.

Як повідомив начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, біля лікарняної палати потерпілого встановлено цілодобову охорону з числа працівників батальйону поліції особливого призначення.

«Після скоєння злочину нападник кинув зброю на місці події та зник на автомобілі «Тойота». Через кілька кварталів він зупинився та підпалив іномарку», - заявили в поліції.

Повідомляється, що для розшуку та затримання зловмисника у місті та області було введено в дію поліцейську операцію «Сирена». В ході її здійснення патрульні виявили в районі Південного залізничного вокзалу чоловіка, за прикметами схожого на розшукуваного.

«Штани зловмисника були у крові. Коли патрульні поліцейські дістали зброю, утікач відвернувся і підірвав себе гранатою», - розповіли в поліції.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, слідство розглядає версію, що зловмисник навмисно покінчив життя самогубством. «Мабуть, він замовників убивства боявся більше, ніж поліцію. Тому замість того, щоб здатися патрульним, підірвав себе гранатою», - сказав Сокуренко.

Поліція встановила особу кілера. Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування. Усі обставини злочину встановлюються.

Нагадаємо, 25 жовтня у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина.

У соцмережі очевидці опублікували відео з місця стрілянини.

Очільник поліції Харківщини Валерій Сокуренко назвав стрілянину біля супермаркету «бандитськими розбірками».

ЗМІ повідомили, що в перестрілці біля супермаркету в Харкові був убитий Володимир Борох - один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.