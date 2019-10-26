Через протести проти лауреата Нобелівської премії миру загинули 67 людей



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Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі

Лауреата Нобелівської премії миру, звинуватили в диктатурі

Насильство в Ефіопії, яке почалося з акцій протесту проти прем’єр-міністра Абія Ахмеда і швидко переросло в етнічні зіткнення, призвело до загибелі 67 осіб у штаті Оромія, повідомив представник поліції в п’ятницю.

«Загальне число загиблих в Оромії – 67», – сказав начальник регіональної поліції, додавши, що п’ятеро з загиблих були поліцейськими, повідомляє The Guardian.

Різке зростання числа жертв сталося, коли високопоставлений активіст під час протестів звинуватив Абія, лауреата Нобелівської премії миру цього року, у тому, що він діє як диктатор і запропонував йому кинути виклик йому на виборах, запланованих на наступний рік.

У середу спалахнуло зіткнення в столиці Аддіс-Абебі, а також у більшій частині регіону Оромія в Ефіопії після того, як активіст Джавар Мохаммед звинуватив сили безпеки в спробі організувати напад на нього. Поліція спростувала звинувачення. В інтерв’ю у своїй резиденції в Аддіс-Абебі Джавар сказав AFP, що Абій, схоже, повертає Ефіопію до «старих шляхів» авторитарного правління.

«Він вдався до ранніх ознак диктатури, намагаючись залякати людей, навіть дуже близьких союзників, які допомогли йому прийти до влади і які не згодні з деякими політиками, позиціями та ідеологіями, які він захищає, – сказав Джавар. – Залякування – початок авторитарного правління».

Обидва чоловіки є представниками етнічної групи оромо, найбільшої в Ефіопії.

Міністерство оборони заявило, що воно розгортає сили у семи точках доступу для відновлення порядку, повідомляє державна Fana Broadcasting Corporate. Були випадки, коли сили безпеки відкривали вогонь по протестувальниках, але оце все частіше приймає форму етнічних і релігійних зіткнень. Людей забивали палицями, мачете, палили будинки.

Після двох днів запеклих акцій протесту в п’ятницю в Аддіс-Абебі охолола напруженість, хоча загальний збиток, нанесений заворушеннями, все ще підраховується.

Понад 70 тисяч осіб покинули території західної Ефіопії через етнічне насильство, заявили у офіційні особи країни. Жителі району Бенішангуль-Гумуз заявили, що насильство спалахнуло в п’ятницю після того, як в ході візиту в сусідній район Оромія були вбиті чотири місцевих чиновника, передає Reuters.

Етнічні оромо, що живуть в Бенішангуль-Гумузі, піддавалися нападу з боку інших груп. Багато з них втекли в Оромію. Адміністрація району Оромія заявила про те, що число людей, які покинули свої будинки, «перевищила 70 000 осіб». Прем’єр-міністр Абій Ахмед – перший лідер оромо в країні з безліччю этносів – прийшов до влади в квітні, встановив мир з давнім противником Еритреєю, звільнив в’язнів і обіцяв ряд радикальних економічних і політичних реформ. Прем’єр-міністр Абий Ахмед – перший лідер оромо в країні з безліччю етносів – прийшов до влади в квітні, встановив мир з давнім противником Еритреєю, звільнив в’язнів і обіцяв ряд радикальних економічних і політичних реформ.

Нагадаємо, нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру прем’єр-міністру Ефіопії Абію Ахмеду Алі.