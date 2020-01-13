Минулого року Київ заробив на туристах рекордні кошти



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Київ стає все більш цікавим для іноземних туристів

Дохід від туристичного збору за минулий рік зріс на понад 30 млн грн у порівнянні з 2018-м

Доходи Києва від туристичного збору за 2019 рік склали понад 63 мільйони гривень. Це майже вдвічі більше у порівнянні з 2018 роком. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Дохід від туристичного збору за минулий рік зріс на понад 30 мільйонів гривень. Якщо у 2018 році ця сума складала 32,9 млн гривень, то за 2019 рік місто отримало рекордні 63,6 млн гривень при запланованих 35 млн. Це є свідченням того, що Київ стає все більш цікавим для туристів як з України, так і з-за кордону, а також того, що туристична галузь є дуже перспективною для столиці», – зазначила Хонда.

За її словами, минулого року найбільше іноземних туристів до Києва приїхало з Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини та Туреччини. Також спостерігається помітне зростання іноземних туристів з Індії, Канади та Швеції.

Згідно із затвердженим Київською міською радою рішенням ставка туристичного збору у 2019 році становила 0,4% від розміру мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2019 року – 4173 грн) для внутрішнього туризму та 1% – для в’їзного туризму. Тобто для внутрішнього туриста – 16 грн 69 копійок, а для в’їзного – 41 грн 73 копійки за добу.

Кошти від туристичного збору будуть спрямовані на розвиток туристичної сфери у столиці, створення комфортного та сучасного сервісу для гостей міста.

Раніше повідомлялося, що за січень-вересень 2019 року столицю відвідало 1,5 млн іноземних туристів. Крім того, Київ прийняв ще 2,2 млн українських відвідувачів.