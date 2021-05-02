Митрополит Луцький і Волинський звернувся до вірян із вітальним словом

Михаїл поділився, що для нього особисто воскресіння Христове означає перемогу над всіма негараздами

Митрополит Луцький і Волинський Православної Церкви України Михаїл звернувся до вірян із вітальним словом. Його він виголосив на завершення Пасхального Богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці, що у Луцьку.

– Я бажаю, щоб сьогодні ми не просто сприйняли інформацію, говорячи один одному «Христос воскрес!», а й воістину повірили, усвідомлено повірили, що Христос переміг смерть. Із вірою у воскресіння Христове здолаємо не тільки Covid-19, а й Covid-20, 21,22, 25 і Covid-36 нас не зачепить», – сказав він.

Маючи віри із гірчичне зерно, людина може рухати гори, запевнив митрополит.

Також Михаїл поділився, що для нього особисто воскресіння Христове означає перемогу над всіма негараздами.

– Господь, який подолав смерть, допоможе подолати усі труднощі на нашій життєвій дорозі. Закликаю на всіх вас боже благословення. Будьте здорові і радійте світлому Христовому воскресінню, отак щиро, як діти, тому що Христос воістину воскрес, – сказав Митрополит.

Нагадаємо, уранці, 2 травня, Благодатний вогонь доставили в Свято-Михайлівський Золотоверхий собор Православної церкви України (ПЦУ). Його привезли віряни рейсовим літаком з Єрусалима.

Як відомо, священнослужителі Російської православної церкви в Україні привезли до Києва Благодатний вогонь у суботу, 1 травня.

У свою чергу Православна церква України доставить Благодатний вогонь до України 2 травня звичайним авіарейсом. Про це заявив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.

«Немає жодної дійсно вагомої потреби витрачати величезні кошти на чартерні рейси, особливо під час пандемії, щоб на кілька годин раніше привезти Святе Світло», – зазначив він.

Як повідомлялося, у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія запалювання благодатного вогню.

Влада Ізраїлю дозволила прибути по благодатний вогонь літакам з 11 країн, зокрема з України.

Раніше «Главком» транслював церемонію сходження Благодатного вогню в Єрусалимі.

За традицією, християни східного обряду чекають на сходження Благодатного вогню в Єрусалимі у Велику суботу, коли віряни згадують перебування Христа у труні. Цьогоріч цей день припадає на 1 травня.



