У Києві чоловік через ревнощі побив до смерті співмешканку (відео)



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Столичні правоохоронці затримали чоловіка Фото: скріншот відео

Чоловіку загрожує до десяти років тюремного ув’язнення

У квартирі на проспекті Маяковського у Києві лікарі виявили 39-річну жінку з ознаками насильницької смерті. Про це вони повідомили до чергової частини столичної поліції. На адресу виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Двері квартири правоохоронцям відчинив чоловік, який згодом зізнався у злочині.

«На ґрунті ревнощів між жінкою та її 48-річним співмешканцем напідпитку виникла сварка. Під час конфлікту чоловік почав її бити по тілу та голові. Після цього потерпіла пішла у ванну, де через деякий час померла», - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази направили на експертне дослідження.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.