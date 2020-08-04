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    У Києві чоловік через ревнощі побив до смерті співмешканку (відео)

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    <span lang="UK">Столичні правоохоронці затримали чоловіка</span> - У Києві чоловік через ревнощі побив до смерті співмешканку (відео)
    Столичні правоохоронці затримали чоловіка
    Фото: скріншот відео

    Чоловіку загрожує до десяти років тюремного ув’язнення

    У квартирі на проспекті Маяковського у Києві лікарі виявили 39-річну жінку з ознаками насильницької смерті. Про це вони повідомили до чергової частини столичної поліції. На адресу виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Двері квартири правоохоронцям відчинив чоловік, який згодом зізнався у злочині.

    «На ґрунті ревнощів між жінкою та її 48-річним співмешканцем напідпитку виникла сварка. Під час конфлікту чоловік почав її бити по тілу та голові. Після цього потерпіла пішла у ванну, де через деякий час померла», - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

    Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази направили на експертне дослідження.

    Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу України.

    Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

    Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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