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    У Києві чоловік зарубав сокирою рідного брата (фото)

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    Знаряддям злочину сталася кухонна сокира - У Києві чоловік зарубав сокирою рідного брата (фото)
    Знаряддям злочину сталася кухонна сокира
    Фото: Нацполіція

    Чоловік вчинив бійку, під час якої кухонною сокирою вдарив брата по голові

    Столичні слідчі оголосили про підозру киянину, який під час конфлікту смертельно поранив брата. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що під час бійки у квартирі на проспекті Георгія Гонгадзе мешканець отримав травму голови. Для з’ясування обставин на місце події вирушили патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги.

    По прибуттю правоохоронці встановили, що в ході сімейного конфлікту 35-річний чоловік схопив кухонну сокиру та вдарив нею по голові брата. На місці поліцейські затримали родича потерпілого.

    37-річного чоловіка у важкому стані лікарі госпіталізували в реанімацію, де за кілька днів від отриманих травм він помер.

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    У Києві чоловік зарубав сокирою рідного брата (фото)
    У Києві чоловік зарубав сокирою рідного брата (фото)
    У Києві чоловік зарубав сокирою рідного брата (фото)

    Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

    За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

    Нагадаємо, в місті Ірпінь 46-річний місцевий мешканець прийшов до матері та вимагав гроші. Жінка відмовила йому, після чого ображений син почав душити матір та наніс численні удари по голові.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство
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    У Києві чоловік зарубав сокирою рідного брата (фото)