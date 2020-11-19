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    Чоловік, який зарізав трирічну доньку, чекатиме на вирок суду під вартою

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    <span>Про трагедію правоохоронцям повідомила мати дитини, якої у цей час не було вдома</span> - Чоловік, який зарізав трирічну доньку, чекатиме на вирок суду під вартою
    Про трагедію правоохоронцям повідомила мати дитини, якої у цей час не було вдома
    Фото: Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури

    Чоловіку загрожує довічне ув'язнення

    Суд відправив за грати на два місяці 40-річного жителя Донеччини, якого підозрюють у вбивстві власної доньки.

    «За клопотанням Волноваської місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи внесення застави мешканцю м. Курахове, який обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)», - повідомляє прокуратура.

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    Чоловік, який зарізав трирічну доньку, чекатиме на вирок суду під вартою
    Чоловік, який зарізав трирічну доньку, чекатиме на вирок суду під вартою

    Трагедія сталась 18 листопада. Правоохоронці повідомили, що 40-річний мешканець міста Курахове, який за попередніми даними мав психічні розлади, перебуваючи у власній квартирі наодинці з трирічною донькою, наніс їй декілька ножових поранень в область горла та черевної порожнини. Від отриманих травм дитина померла на місці.

    Про трагедію повідомила мати дівчинки, якої у цей час вдома не було. На місце події виїхали правоохоронці, які затримали чоловіка.

    Досудове розслідування триває.

    Максимальне покарання за вказаною статтею — довічне позбавлення волі.

     

    Теги: трагедія прокуратура суд діти вбивство Донеччина розслідування чоловік вирок
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