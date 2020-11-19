Чоловік, який зарізав трирічну доньку, чекатиме на вирок суду під вартою

Про трагедію правоохоронцям повідомила мати дитини, якої у цей час не було вдома

Про трагедію правоохоронцям повідомила мати дитини, якої у цей час не було вдома

Чоловіку загрожує довічне ув'язнення

Суд відправив за грати на два місяці 40-річного жителя Донеччини, якого підозрюють у вбивстві власної доньки.

«За клопотанням Волноваської місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи внесення застави мешканцю м. Курахове, який обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)», - повідомляє прокуратура.

Трагедія сталась 18 листопада. Правоохоронці повідомили, що 40-річний мешканець міста Курахове, який за попередніми даними мав психічні розлади, перебуваючи у власній квартирі наодинці з трирічною донькою, наніс їй декілька ножових поранень в область горла та черевної порожнини. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Про трагедію повідомила мати дівчинки, якої у цей час вдома не було. На місце події виїхали правоохоронці, які затримали чоловіка.

Досудове розслідування триває.

Максимальне покарання за вказаною статтею — довічне позбавлення волі.