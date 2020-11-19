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    На Київщині судитимуть юнака, який застрелив ветерана АТО

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    Прокуратура скерувала до суду справу про вбивство айдарівця - На Київщині судитимуть юнака, який застрелив ветерана АТО
    Прокуратура скерувала до суду справу про вбивство айдарівця
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Злочин стався у Вишгороді навесні цього року

    Києво-Святошинська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за вбивства у Вишгороді ветерана АТО, колишнього бійця батальйону «Айдар».

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Встановлено, що 22 травня цього року у м. Вишгород між групою молодих хлопців та двома чоловіками сталася бійка. Під час неї 16-річний юнак помітив у сумці одного з чоловіків зброю – мисливський карабін МКМ-072СБ. Він вихопив його та вистрілив у власника карабіна.

    Від вогнепального поранення чоловік помер на місці події.

    Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

    Як повідомлялося, загиблим є айдарівець  Ігор Корнієнко.

    Ігор Корнієнко загинув 22 травня 2020 року
    Ігор Корнієнко загинув 22 травня 2020 року

    Поліцейські встановили та затримали усіх учасників інциденту. Ними виявилися четверо неповнолітніх, віком 15-17 років, та один 19-річний хлопець. 16-річний неповнолітній підозрюється у навмисному вбивстві 45-річного жителя Вишгорода.

    Теги: прокуратура суд вбивство учасники АТО Київщина
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