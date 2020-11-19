На Київщині судитимуть юнака, який застрелив ветерана АТО
Злочин стався у Вишгороді навесні цього року
Києво-Святошинська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за вбивства у Вишгороді ветерана АТО, колишнього бійця батальйону «Айдар».
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.
Встановлено, що 22 травня цього року у м. Вишгород між групою молодих хлопців та двома чоловіками сталася бійка. Під час неї 16-річний юнак помітив у сумці одного з чоловіків зброю – мисливський карабін МКМ-072СБ. Він вихопив його та вистрілив у власника карабіна.
Від вогнепального поранення чоловік помер на місці події.
Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Як повідомлялося, загиблим є айдарівець Ігор Корнієнко.
Поліцейські встановили та затримали усіх учасників інциденту. Ними виявилися четверо неповнолітніх, віком 15-17 років, та один 19-річний хлопець. 16-річний неповнолітній підозрюється у навмисному вбивстві 45-річного жителя Вишгорода.