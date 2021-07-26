У Києві чоловік увірвався до квартири пенсіонерів, побив і пограбував їх

Правоохоронці встановили особу та розшукали зловмисника

Столичні оперативники затримали чоловіка за пограбування пенсіонерів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції Києва на спецлінію 102 зателефонували мешканці Голосіївського району з повідомленням про те, що їх пограбували у власній квартири. Для встановлення обставин події на місце негайно виїхали правоохоронці районного підрозділу поліції, які розпочали першочергові слідчі дії для встановлення та розшуку причетної особи.

За словами заступника начальника Голосіївського управління поліції Петра Білаша, потерпілі пояснили, що ввечері пролунав дзвінок у квартиру: «72-річний чоловік разом із 59-річною знайомою родини, яка доглядає подружжя, відкрили двері, та їх відразу вдарив чоловік, який забіг у кімнату, де перебувала 69-річна дружина. Зловмисник забрав портфель з документами та грошима, а після вчиненого втік. Потерпілий розповів, що чоловік був схожий на особу, якій вони нещодавно здавали в оренду кімнату. Ми негайно встановили місцезнаходження правопорушника та розшукали його. Грабіжник встиг позбутися портфеля та витратити гроші пенсіонерів. Ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це раніше не судимий уродженець Рівненської області, 1981 року народження».

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

За клопотанням правоохоронців районний суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує від чотирьох до восьми років тюремного ув’язнення.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва молодик вчинив напад на касира обмінника валют.