У Києві чоловік знайшов сумку із немовлям (фото)



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Загорнуте у ковдру немовля лежало в сумці Фото: Нацполіція

Поліцейські розшукують жінку, яка залишила на вулиці немовля

У середу, 3 квітня, близько 22:00 до чергової частини Дніпровського управління поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що на проспекті Соборності він, вигулюючи собаку, знайшов у сумці немовля. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпажі патрульних та лікарі.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, прибувши на місце, правоохоронці виявили, що між двома будинками у бетонній конструкції у сумці лежить немовля, загорнуте у ковдру. Хлопчика, який, попередньо, був народжений протягом останньої доби, у задовільному стані госпіталізували до медичного закладу. На даний момент загрози його життю немає.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Зараз столичні правоохоронці проводять необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення свідків та очевидців події. Також звертаються до жителів столиці з проханням надати інформацію, яка може допомогти у встановленні жінки, яка залишили дитинку на вулиці.

Корисну для слідства інформацію можна надати до Дніпровського управління поліції за адресою: вулиця Червоноткацька, 2 або за телефонами: (067) 650-69-23 та 102