Українців навчають, як використовувати надані Британією протитанкові ракетні установки Nlaw

Спеціальний підрозділ збройних сил Великобританії – спецназ SAS – уперше з початку повномасштабної війни з Росією навчає українських солдатів у Києві, як використовувати поставлені Британією протитанкові ракетні установки Nlaw. Про це повідомляє The Times.

Офіцери двох батальйонів, дислокованих у Києві та околицях, заявили, що пройшли військову підготовку від служби в британських силах спеціального призначення, один минулого тижня, а інший за тиждень до цього.

Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон дислокований на Оболоні, сказав, що військові інструктори прибули, щоб навчити новобранців і тих, хто повертається, використовувати протитанкові ракети Nlaw.

Командир українського спецназу, відомий під позивним Скіф, сказав, що 112-й батальйон минулого тижня також пройшов навчання. Цю інформацію підтвердив його старший командир.

«Хороші хлопці, британці. Вони запросили нас до себе в гості, коли війна закінчиться», – заявив командир із позивним Ведмідь.

Британські військові інструктори вперше були відправлені в Україну після вторгнення Росії до Криму. Вони виїхали з України в лютому 2022 року, щоб уникнути прямого конфлікту з російськими військами і можливості залучення у війну НАТО.

Раніше Верховна Рада України прирівняла добровольців Територіальної оборони до ветеранів війни та надала їм статус учасників бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни.

Напередодні російські військові, які перейшли на бік України, провели брифінг у Києві. Добровольці легіону «Вільна Росія» хочуть воювати за Україну.

Ддамо, що недавно бійці білоруського батальйону склали присягу на вірність Україні.