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    Події в Україні

    Велика Британія повернула в Україну спецназ, аби відновити підготовку українських військ

    Військові інструктори прибули, щоб навчити новобранців використовувати протитанкові ракети Nlaw - Велика Британія повернула в Україну спецназ, аби відновити підготовку українських військ
    Військові інструктори прибули, щоб навчити новобранців використовувати протитанкові ракети Nlaw
    фото: thetimes.co.uk

    Українців навчають, як використовувати надані Британією протитанкові ракетні установки Nlaw

    Спеціальний підрозділ збройних сил Великобританії – спецназ SAS – уперше з початку повномасштабної війни з Росією навчає українських солдатів у Києві, як використовувати поставлені Британією протитанкові ракетні установки Nlaw. Про це повідомляє The Times.

    Офіцери двох батальйонів, дислокованих у Києві та околицях, заявили, що пройшли військову підготовку від служби в британських силах спеціального призначення, один минулого тижня, а інший за тиждень до цього.

    Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон дислокований на Оболоні, сказав, що військові інструктори прибули, щоб навчити новобранців і тих, хто повертається, використовувати протитанкові ракети Nlaw.

    Командир українського спецназу, відомий під позивним Скіф, сказав, що 112-й батальйон минулого тижня також пройшов навчання. Цю інформацію підтвердив його старший командир.

    «Хороші хлопці, британці. Вони запросили нас до себе в гості, коли війна закінчиться», – заявив командир із позивним Ведмідь.

    Британські військові інструктори вперше були відправлені в Україну після вторгнення Росії до Криму. Вони виїхали з України в лютому 2022 року, щоб уникнути прямого конфлікту з російськими військами і можливості залучення у війну НАТО.

    Раніше Верховна Рада України прирівняла добровольців Територіальної оборони до ветеранів війни та надала їм статус учасників бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни.

    Напередодні російські військові, які перейшли на бік України, провели брифінг у Києві. Добровольці легіону «Вільна Росія» хочуть воювати за Україну.

    Ддамо, що недавно бійці білоруського батальйону склали присягу на вірність Україні.

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    Теги: росія окупанти НАТО зброя війна добровольці військові Велика Британія навчання Україна окупація #stoprussia
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    Велика Британія повернула в Україну спецназ, аби відновити підготовку українських військ