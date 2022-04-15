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    Під час обстрілу Києва окупанти пошкодили військовий завод – ЗМІ

    &nbsp;Внаслідок нічного обстрілу під Києвом росіяни частково зруйнували військовий завод - Під час обстрілу Києва окупанти пошкодили військовий завод – ЗМІ
     Внаслідок нічного обстрілу під Києвом росіяни частково зруйнували військовий завод
    фото: AFP

    Саме це підприємство виробляло ракети, які днями уразили російський військовий корабель

    Під час нічного обстрілу Києва у ніч 15 квітня під вогонь противника потрапив київський військовий завод «Візар». Про це повідомило видання AFP.

    Журналісти зазначили, що цей завод виробляв ракети «Нептун». Саме ракети такого класу уразили російський крейсер «Москва». На російському військовому кораблі розпочалася пожежа, а потім він ліг на морське дно разом із більшістю членів екіпажу та командиром.

    Видання опублікувало також світлини зруйнованої будівлі заводу.

    Видно, що осколки та вибухова хвиля завдали цехам зводу значних руйнувань.

    У КМДА поки що цей інцидент офіційно не прокоментували.

    Зруйнований військовий завод у Києві
    Зруйнований військовий завод у Києві

    Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що окупанти зруйнували гідротехнічні споруди під Києвом.

    Через це у навколишні села прийшла «велика вода».

    Теги: росія Київ війна обстріл Україна
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    Під час обстрілу Києва окупанти пошкодили військовий завод – ЗМІ