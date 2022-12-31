У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету
Про загрозу ракетного обстрілу повідомив начальник Київської ОВА Олексій Кулеба
У суботу, 31 грудня, у Києві під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи. Про це повідомляють мешканці у мережі.
Раніше про загрозу ракетного обстрілу повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Згодом в ОВА повідомили про роботу ППО в області: «Небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах».
Також журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що одна ворожа ракета знищена на підльоті до Києва. Працює не лише ППО, а й мобільні групи та авіація.
Офіційної інформації про знищену ракету поки що немає.
Моніторингові пабліки повідомляють, що в різних областях України сумарно збито близько 10 ракет.
Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.
Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.
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