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У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету
Ракети помітили у небі над Київщиною
фото з відкритих джерел

Про загрозу ракетного обстрілу повідомив начальник Київської ОВА Олексій Кулеба

У суботу, 31 грудня, у Києві під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи. Про це повідомляють мешканці у мережі.

Раніше про загрозу ракетного обстрілу повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету фото 1

Згодом в ОВА повідомили про роботу ППО в області: «Небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах».

Також журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що одна ворожа ракета знищена на підльоті до Києва. Працює не лише ППО, а й мобільні групи та авіація.

Офіційної інформації про знищену ракету поки що немає.

Моніторингові пабліки повідомляють, що в різних областях України сумарно збито близько 10 ракет. 

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Теги: авіація журналіст ракета

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