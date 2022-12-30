Повітряна тривога на Київщині: «Шахеди» рухаються вздовж річки Дніпро у бік столиці

Російські окупанти продовжують тероризувати столицю України

Влада України оголосила повітряну тривогу у Києві та Київській області. Місцеві пабліки повідомляють, що повітряна тривога на Київщині пов'язана із безпілотниками типу «Шахед», які рухаються вздовж річки Дніпро у бік столиці.

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Під час повітряної тривоги жителям регіону необхідно пройти в укриття.

Відзначимо, що під загрозою обстрілів опинилися також Кіровоградська та Черкаська області України.

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Нагадаємо, 29 грудня українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.