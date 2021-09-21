В Одесі чоловік випав з 19 поверху і ледь не вбив консьєржку

Очевидці стверджують, що від чоловіка відчутно пахло алкоголем

В Одесі чоловік випав з 19 поверху і мало не вбив консьєржку. Подія сталася на вулиці Генуезькій, 5, повідомляє «7 канал».

Тілом мало не вбило консьєржку, адже чоловік впав буквально в метрі від неї.

Очевидці стверджують, що від чоловіка відчутно пахло алкоголем.

Посилаючись на місцевих жителів, канал повідомив, що загиблий не проживав у будинку постійно – можливо, він орендував житло або гостював у когось. У чоловіка знайшли ключі від домофона.

Нагадаємо, учора, 20 вересня, переселенець з Донбасу погрожував стрибнути з вікна четвертого поверху Одеської обласної державної адміністрації.

Також, у Києві на вул. Басейній чоловік хотів стрибнути з балкона багатоповерхівки, але коли на місце прибула поліція, він сховався у квартирі та не відчиняв дверей.