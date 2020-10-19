  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У дворі будинку на Борщагівці згорів автомобіль (фото)

    • Розсилка
    Над ліквідацією пожежі працювали десять рятувальників - У дворі будинку на Борщагівці згорів автомобіль (фото)
    Над ліквідацією пожежі працювали десять рятувальників
    Фото: ДСНС

    Причину загорання автомобіля встановлюють правоохоронці

    У ніч на понеділок, 19 жовтня сталося загоряння легкового автомобіля на вул. Булгакова, 12-А у Святошинському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:33.

    До місця виклику було направлено вогнеборців 18 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба ДСНС.

    Рятувальниками було встановлено, що у дворі 16-поверхового житлового будинку вогнем охоплений автомобіль Volkswagen Passat.

    Пожежу було локалізовано о 03:50 та ліквідовано о 03:58. Внаслідок займання салон автомобіля вигорів повністю, пошкоджено лакофарбове покриття капота.

    До ліквідації було залучено 2 пожежні автоцистерни, а також 10 чоловік особового складу.

    Травмованих чи загиблих на пожежі не виявлено.

    Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

    Як повідомлялося, 15 жовтня на проспекті Перемоги в Києві виникла пожежа в автомобілі ВАЗ.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies