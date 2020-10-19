У дворі будинку на Борщагівці згорів автомобіль (фото)



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Над ліквідацією пожежі працювали десять рятувальників Фото: ДСНС

Причину загорання автомобіля встановлюють правоохоронці

У ніч на понеділок, 19 жовтня сталося загоряння легкового автомобіля на вул. Булгакова, 12-А у Святошинському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:33.

До місця виклику було направлено вогнеборців 18 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба ДСНС.

Рятувальниками було встановлено, що у дворі 16-поверхового житлового будинку вогнем охоплений автомобіль Volkswagen Passat.

Пожежу було локалізовано о 03:50 та ліквідовано о 03:58. Внаслідок займання салон автомобіля вигорів повністю, пошкоджено лакофарбове покриття капота.

До ліквідації було залучено 2 пожежні автоцистерни, а також 10 чоловік особового складу.

Травмованих чи загиблих на пожежі не виявлено.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 15 жовтня на проспекті Перемоги в Києві виникла пожежа в автомобілі ВАЗ.