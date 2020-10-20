Вночі сталася пожежа на залізничному вокзалі в Києві: палали МАФи (фото)



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Пожежа сталася біля залізничного приміського вокзалу Фото: ДСНС

Вогнем були охоплені три кіоски

У ніч на вівторок, 20 жовтня, сталася пожежа в кіосках біля залізничного приміського вокзалу на Вокзальній площі, 1 в Києві. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 4:00.

На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних частин. Бійці встановили, що загоряння сталося в недіючому кіоску з розповсюдженням полум’я на ще два кіоски на площі 40 кв. м, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 4:41 рятувальники локалізували займання та о 5:01 – ліквідували.

Внаслідок пожежі недіючий кіоск згорів повністю, в інших двох пошкоджено меблі та приладдя, закопчено стіни та стелі, розібрано 30 кв. м рубероїдної покрівлі по профнастилу.

На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.