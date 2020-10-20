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    Вночі сталася пожежа на залізничному вокзалі в Києві: палали МАФи (фото)

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    Пожежа сталася біля залізничного приміського вокзалу 
    Фото: ДСНС

    Вогнем були охоплені три кіоски

    У ніч на вівторок, 20 жовтня, сталася пожежа в кіосках біля залізничного приміського вокзалу на Вокзальній площі, 1 в Києві. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 4:00.

    На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних частин. Бійці встановили, що загоряння сталося в недіючому кіоску з розповсюдженням полум’я на ще два кіоски на площі 40 кв. м, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 4:41 рятувальники локалізували займання та о 5:01 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі недіючий кіоск згорів повністю, в інших двох пошкоджено меблі та приладдя, закопчено стіни та стелі, розібрано 30 кв. м рубероїдної покрівлі по профнастилу.

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    Вночі сталася пожежа на залізничному вокзалі в Києві: палали МАФи (фото)
    Вночі сталася пожежа на залізничному вокзалі в Києві: палали МАФи (фото)
    Вночі сталася пожежа на залізничному вокзалі в Києві: палали МАФи (фото)

    На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

    пожежа Київ ДСНС Укрзалізниця рятувальники МАФи вокзал
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