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    На Вознесенському узвозі в Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)

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    На Вознесенському узвозі в Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)
    Фото: ДСНС

    Автомобіль згорів повністю

    У вівторок, 20 жовтня, сталося загоряння легкового автомобіля на Вознесенському узвозі, 26 у Шевченківському районі столиці. Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку «101» о 13:39, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було прибули вогнеборці з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що на узбіччі проїжджої частини дороги вогнем охоплений автомобіль ЗАЗ-1102 «Таврія», що спалахнув під час руху.

    О 14:09 пожежу було локалізовано, та о 14:20 ліквідовано.

    Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

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    На Вознесенському узвозі в Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)
    На Вознесенському узвозі в Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)
    На Вознесенському узвозі в Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)
    На Вознесенському узвозі в Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)

    До ліквідації було залучено 2 одиниці техніки, а також 10 чоловік особового складу ДСНС.

    Причини та обставини пожежі наразі встановлюються правоохоронцями.

    Як повідомлялося, 15 жовтня на проспекті Перемоги в Києві виникла пожежа в автомобілі ВАЗ.

    пожежа Київ ДСНС дороги автомобіль рятувальники
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