На Вознесенському узвозі в Києві на ходу загорівся автомобіль (фото)



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Фото: ДСНС

Автомобіль згорів повністю

У вівторок, 20 жовтня, сталося загоряння легкового автомобіля на Вознесенському узвозі, 26 у Шевченківському районі столиці. Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку «101» о 13:39, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було прибули вогнеборці з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що на узбіччі проїжджої частини дороги вогнем охоплений автомобіль ЗАЗ-1102 «Таврія», що спалахнув під час руху.

О 14:09 пожежу було локалізовано, та о 14:20 ліквідовано.

Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

До ліквідації було залучено 2 одиниці техніки, а також 10 чоловік особового складу ДСНС.

Причини та обставини пожежі наразі встановлюються правоохоронцями.

Як повідомлялося, 15 жовтня на проспекті Перемоги в Києві виникла пожежа в автомобілі ВАЗ.