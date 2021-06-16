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    У Києві голий чоловік гуляв по дорозі (відео)

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    Чоловік ішов по розділовій лінії між смугами руху - У Києві голий чоловік гуляв по дорозі (відео)

    Чоловік ішов по розділовій лінії між смугами руху

    Фото: скріншот із відео

    Голого чоловіка зняли на відео пасажири автобуса

    У Києві помітили голого чоловіка, який крокував посеред дороги.

    Повністю голого й босого чоловіка зняли на відео пасажири автобуса, що курсує за маршрутом №79 від Лісового масиву до Троєщини (ст. м. Лісова - вул. Каштанова).

    Чоловік саме йшов по розділовій лінії між смугами руху проїжджої частини.

    Чи повідомив про це хтось до поліції, наразі невідомо.

    Нагадаємо, взимку минулого року на Голосіївському проспекті в Києві сталася дивна ситуація. Водій Volkswagen спочатку вибіг з автомобіля і напав на перехожого, а потім роздягся догола і ліг на асфальт.

    У лютому минулого року на вулиці Казимира Малевича у Києві перехожі помітили пальці, які трималися за решітку люка, і повідомили екстреним службам. Рятувальники, які прибули на місце виклику, дістали голого чоловіка зі зливової каналізації.

    Теги: Київ кияни чоловік
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    У Києві голий чоловік гуляв по дорозі (відео)