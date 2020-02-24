У Києві неадекватний водій влаштував голий перформанс (відео)



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Чоловік зняв із себе весь одяг і ліг на асфальт перед автомобілем Фото: скріншот відео

Дивна ситуація сталася посеред дороги

На Голосіївському проспекті в Києві сталася дивна ситуація. Водій Volkswagen спочатку вибіг з автомобіля і напав на перехожого, а потім роздягся догола і ліг на асфальт.

Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

«Неадекватний водій Volkswagen (AI5444CI) влаштував нефіговий перформанс: вибіг із своєї автівки, напав на перехожого, а потім зняв з себе весь одяг, просто ліг на асфальт і почав кричати «Андрюхааааааа!» - йдеться в повідомленні.

За кілька хвилин, коли чоловік побачив спецсигнали «швидкої», зібрав свої речі, сів в автівку та поїхав у невідомому напрямку.

Нагадаємо, 10 лютого на вулиці Казимира Малевича у Києві перехожі помітили пальці, які трималися за решітку люка, і повідомили екстреним службам. Рятувальники, які прибули на місце виклику, дістали голого чоловіка зі зливової каналізації.

Громадянин поводив себе дивно, а його поведінка не відповідала обстановці. До того ж, спілкуючись з останнім, інспектори помітили в нього явні ознаки сп’яніння. Медики госпіталізували чоловіка до однієї з лікарень міста.



