  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві неадекватний водій влаштував голий перформанс (відео)

    • Розсилка
    Чоловік зняв із себе весь одяг і ліг на асфальт перед автомобілем - У Києві неадекватний водій влаштував голий перформанс (відео)
    Чоловік зняв із себе весь одяг і ліг на асфальт перед автомобілем
    Фото: скріншот відео

    Дивна ситуація сталася посеред дороги

    На Голосіївському проспекті в Києві сталася дивна ситуація. Водій Volkswagen спочатку вибіг з автомобіля і напав на перехожого, а потім роздягся догола і ліг на асфальт.

    Про це повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook

    «Неадекватний водій Volkswagen (AI5444CI) влаштував нефіговий перформанс: вибіг із своєї автівки, напав на перехожого, а потім зняв з себе весь одяг, просто ліг на асфальт і почав кричати «Андрюхааааааа!» - йдеться в повідомленні.

    За кілька хвилин, коли чоловік побачив спецсигнали «швидкої», зібрав свої речі, сів в автівку та поїхав у невідомому напрямку.

    Нагадаємо, 10 лютого на вулиці Казимира Малевича у Києві перехожі помітили пальці, які трималися за решітку люка, і повідомили екстреним службам. Рятувальники, які прибули на місце виклику, дістали голого чоловіка зі зливової каналізації.

    Громадянин поводив себе дивно, а його поведінка не відповідала обстановці. До того ж, спілкуючись з останнім, інспектори помітили в нього явні ознаки сп’яніння. Медики госпіталізували чоловіка до однієї з лікарень міста.


    Київ дороги водій автомобіль чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ