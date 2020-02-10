У Києві рятувальники дістали зі зливової каналізації голого молодика (відео)
Молодик сидів абсолютно голий у зливовій каналізації
Фото: скріншот відео
Як чоловік потрапив до каналізації, поки що невідомо
Сьогодні, 10 лютого, на Либідській площі в Києві рятувальники витягли зі зливової каналізації дивного голого чоловіка.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Як молодик потрапив до каналізації і чому опинився без одягу - невідомо, але самотужки вибратися вже не зміг.
Судячи з поведінки чоловіка, він перебував під дією якихось препаратів.
Рятувальники ДСНС швидко дістали молодика та повезли його відігрівати.
Як повідомлялося, столична поліція затримала чоловіка, у якого під час обшуку виявлено сім 12-кілограмових поліетиленових пакетів із канабісом на суму близько 2 млн грн.