У Києві рятувальники дістали зі зливової каналізації голого молодика (відео)



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Молодик сидів абсолютно голий у зливовій каналізації Фото: скріншот відео

Як чоловік потрапив до каналізації, поки що невідомо

Сьогодні, 10 лютого, на Либідській площі в Києві рятувальники витягли зі зливової каналізації дивного голого чоловіка.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Як молодик потрапив до каналізації і чому опинився без одягу - невідомо, але самотужки вибратися вже не зміг.

Судячи з поведінки чоловіка, він перебував під дією якихось препаратів.

Рятувальники ДСНС швидко дістали молодика та повезли його відігрівати.

Як повідомлялося, столична поліція затримала чоловіка, у якого під час обшуку виявлено сім 12-кілограмових поліетиленових пакетів із канабісом на суму близько 2 млн грн.