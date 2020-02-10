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    У Києві рятувальники дістали зі зливової каналізації голого молодика (відео)

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    Молодик сидів абсолютно голий у зливовій каналізації - У Києві рятувальники дістали зі зливової каналізації голого молодика (відео)
    Молодик сидів абсолютно голий у зливовій каналізації
    Фото: скріншот відео

    Як чоловік потрапив до каналізації, поки що невідомо

    Сьогодні, 10 лютого, на Либідській площі в Києві рятувальники витягли зі зливової каналізації дивного голого чоловіка.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Як молодик потрапив до каналізації і чому опинився без одягу - невідомо, але самотужки вибратися вже не зміг.

    Судячи з поведінки чоловіка, він перебував під дією якихось препаратів.

    Рятувальники ДСНС швидко дістали молодика та повезли його відігрівати.

    Як повідомлялося, столична поліція затримала чоловіка, у якого під час обшуку виявлено сім 12-кілограмових поліетиленових пакетів із канабісом на суму близько 2 млн грн.

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