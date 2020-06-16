У Польщі чоловік підпалив себе перед будівлею Сейму (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік отримав численні опіки

У чоловіка при собі не було ніяких плакатів, і перед тим, як підпалити себе, він нічого не вигукував

У Варшаві перед Сеймом Польщі чоловік намагався вчинити самоспалення, поліцейські загасили вогонь.

Про це повідомляє видання Rmf24.

Зазначається, що чоловік отримав численні опіки. Очевидці кажуть, що він приїхав до Сейму на велосипеді і облив себе горючою речовиною.

Патрульні поліцейські і перехожі повалили його на землю і загасили вогонь. Причини інциденту поки невідомі.

У чоловіка при собі не було ніяких плакатів, і перед тим, як підпалити себе, він нічого не вигукував.

Нагадаємо, 5 червня під Радою житель Каховки намагався вчинити самопідпал через «відібраний поліцією» будинок (відео) .