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    У Києві горіла багатоповерхівка, є жертва

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    Вогнеборцям не вдалося врятувати життя чоловіку - У Києві горіла багатоповерхівка, є жертва
    Вогнеборцям не вдалося врятувати життя чоловіку
    фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі у квартирі рятувальники виявили чоловіка без ознак життя

    У понеділок, 27 грудня, сталась пожежа в 16-поверховому житловому будинку на вул. Олевській, 11 у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:02.

    На місці вогнеборці встановили, що займання сталося у квартирі на четвертому поверсі.

    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в квартирі на підлозі біля дивану, який горів, чоловіка без ознак життя. Вогнеборці провели реанімаційні заходи, проте це результату не дало. Фахівці медичної допомоги констатували смерть чоловіка, 1973 року народження.

    Пожежу на площі 5 кв. м було ліквідовано об 11:49.

    На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Обставини трагічного випадку та причини виникнення пожежі наразі встановлюються правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 27 грудня у місті Львів на першому поверсі житлового будинку спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту загинули троє людей.

    24 грудня сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 35-А у Деснянському районі столиці. Рятувальника довелося евакуювати людей із палаючої квартири за допомогою автодрабини.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники будинок чоловік
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    У Києві горіла багатоповерхівка, є жертва