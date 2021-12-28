У Львові під час пожежі загинули троє людей

Про причини пожежі поки не повідомляють

Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі

У місті Львів на першому поверсі житлового будинку спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту загинули троє людей. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

«27 грудня о 21:33 у місті Львів у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку виникла пожежа внаслідок якої загинуло три особи. О 22:03 пожежу ліквідовано на площі 20 м кв.», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що до гасіння пожежі залучалося 15 осіб та три одиниці техніки ДСНС. На місці працювала оперативна група ГУ ДСНС у Львівській області.

Про причини пожежі поки не повідомляють.

Нагадаємо, днем раніше у Львові загорівся поїзд з пасажирами. Пасажирів з вагона евакуювали, а сам вагон відчепили. Внаслідок займання ніхто з пасажирів не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

25 грудня на Львівщині вибухнув газ у житловому будинку: постраждали п'ятеро осіб. В результаті вибуху будинок зруйновано було повністю.

Нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

Також у житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири опинився у лікарні.

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