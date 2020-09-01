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    У Києві хочуть заборонити склити балкони і вішати кондиціонери на старі будинки

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    Засклені балкони та кондиціонери спотворюють та псують фасади історичних будівель - У Києві хочуть заборонити склити балкони і вішати кондиціонери на старі будинки
    Засклені балкони та кондиціонери спотворюють та псують фасади історичних будівель

    Чергова петиція про збереження фасадів історичних будівель з'явилась на сайті Київради

    У Києві можуть заборонити скління балконів і вішання кондиціонерів на історичний будівлях.

    Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради. Вона зареєстрована 31 серпня.

    На думку автора петиції Івана Тиркова, засклені балкони та кондиціонери спотворюють і руйнують фасади історичних будівель.

    «Історична забудова Києва - це скарб, подібного якому немає ніде в світі, і не можна знищувати цей скарб балконами і кондиціонерами», - зазначив киянин.

     Слід зазначити, що це вже не перша петиція з подібною ініціативою. Аналогічна петиція була зареєстрована на сайті Київради ще у 2016 році.

    Раніше повідомлялося, що фасади історичних будинків на Андріївському узвозі мають бути впорядковані відповідно до чинного пам’яткоохоронного законодавства. Згідно із законодавством, ані кондиціонери, ані балкони-шпаківні, ані супутникові антени не повинні псувати історичні фасади. 

    Київ Київрада будинок петиція архітектура
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