У Києві хочуть заборонити склити балкони і вішати кондиціонери на старі будинки



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Засклені балкони та кондиціонери спотворюють та псують фасади історичних будівель

Чергова петиція про збереження фасадів історичних будівель з'явилась на сайті Київради

У Києві можуть заборонити скління балконів і вішання кондиціонерів на історичний будівлях.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради. Вона зареєстрована 31 серпня.

На думку автора петиції Івана Тиркова, засклені балкони та кондиціонери спотворюють і руйнують фасади історичних будівель.

«Історична забудова Києва - це скарб, подібного якому немає ніде в світі, і не можна знищувати цей скарб балконами і кондиціонерами», - зазначив киянин.

Слід зазначити, що це вже не перша петиція з подібною ініціативою. Аналогічна петиція була зареєстрована на сайті Київради ще у 2016 році.

Раніше повідомлялося, що фасади історичних будинків на Андріївському узвозі мають бути впорядковані відповідно до чинного пам’яткоохоронного законодавства. Згідно із законодавством, ані кондиціонери, ані балкони-шпаківні, ані супутникові антени не повинні псувати історичні фасади.