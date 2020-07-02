Мешканців будинків на Андріївському узвозі змусять прибрати кондиціонери й балкони-шпаківні



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Андріївський узвіз є пам’яткою містобудування місцевого та національного значення

Щодо злісних порушників пам’яткоохоронного законодавства будуть вжиті норми адміністративного та кримінального впливу за пошкодження пам’яток

Фасади історичних будинків на Андріївському узвозі мають бути впорядковані відповідно до чинного пам’яткоохоронного законодавства. Про це заявив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

1 липня відбулася виїзна нарада, у якій взяли участь представники Департаменту охорони культурної спадщини, КП «Поділ-Благоустрій», Муніципальної охорони, Подільського управління поліції у Києві, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва», КП «Київжитлоспецексплуатація», Подільської РДА.

Никоряк також повідомив, що Департаментом буде підготовлено лист на Муніципальну охорону щодо патрулювання Андріївського узвозу, на Департамент інформаційно-комунікаційних технологій щодо відрегулювання ракурсу камер спостереження на будинках для забезпечення охоплення всієї вулиці. Також буде проведена спільна робота Департаменту охорони культурної спадщини та Подільської РДА, а саме з КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» і власниками квартир у будинках-пам’ятках щодо приведення фасадів пам’яток у їх належний та автентичний стан. Щодо злісних порушників пам’яткоохоронного законодавства будуть вжиті норми адміністративного та кримінального впливу за пошкодження пам’яток та їх неналежне утримання.

«Що стосується фасадів, то, в ідеалі і згідно із законодавством, ані кондиціонери, ані балкони-шпаківні, ані супутникові антени не повинні псувати історичні фасади. Патрулювання ж Муніципальної охорони і нормальна робота камер стане в боротьбі з графітчиками та просто хуліганами, які псують фасади історичних будинків», – розповів Никоряк.

Нагадаємо, що Андріївський узвіз є пам’яткою містобудування місцевого та одночасно національного значення.

Протяжність вулиці – всього 735 метрів. Всього на узвозі 36 будівель-пам’яток, а також Андріївська церква, Кокорівська альтанка та Замкова гора – три пам’ятки національного значення, і фундаменти на Андріївському, 38 – місцевого значення.

До слова, на фасаді будинку на вулиці Дегтярній, 29 у Подільському районі Києві (Воздвиженка) з’явилася бронзова мініскульптурка відомого письменника Михайла Булгакова.