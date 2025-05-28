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У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 17:38 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 18:07 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1190-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

До слова, Сили оборони уразили важливі об’єкти військово-промислового комплексу у Московській та Іванівській областях Росії.

Так, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки завдали вогневого ураження по акціонерному товариству «Кронштадт», що в місті Дубна. Воно спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БПЛА «Оріон», «Іноходєц», «Молнія», «Гром», «Терміт», «Геліос», «Сіріус», наземні комплекси управління. Підтверджено ураження об’єкта. 

У цьому ж населеному пункті підрозділи СБУ уразили завод «Радуга». Він виготовляє крилаті ракети різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля» «земля-земля». Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ тероризує населення та б'є по цивільних об’єктах в Україні.

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили акціонерне товариство «Ангстрем» в Московській області РФ. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу РФ. Зафіксовано влучання у район цілі.

Також Сили безпілотних систем успішно атакували комбінат Дмитрівський в Іванівській області РФ. Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств військово-промислового комплексу Росії.

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Теги: тривога

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