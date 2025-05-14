Київ готує рішення для впорядкування руху електросамокатів: подробиці

Створено робочу групу для напрацювання проєкту рішення Київради щодо порядку користування цими транспортними засобами

У столиці розглянули шляхи врегулювання правил користування електросамокатами та електровелосипедами. Про це йдеться у повідомленні Київської міської ради, інформує «Главком».

Зазначається, що питання розглядалося під час робочої зустрічі за участі депутатів Київради, представників КМДА, патрульної поліції та компаній-операторів прокату мікромобільного транспорту.

Учасники наради наголошують, що ситуація з хаотичним паркуванням електротранспорту на тротуарах і пішохідних зонах створює реальну загрозу для безпеки пішоходів, особливо для маломобільних людей, зокрема людей з інвалідністю.

«Попри те, що на національному рівні правила користування електросамокатами досі не врегульовані, ще у 2021 році місто підписало з операторами Меморандум про дотримання правил експлуатації. На жаль, із початком воєнного стану низка компаній перестали виконувати взяті на себе зобов’язання, з’явились нові оператори, значно зросла кількість самокатів, а культура їх використання відсутня», – йдеться у дописі.

Щоб припинити хаос на тротуарах, місто визначить спеціальні місця для паркування електросамокатів та електровелосипедів. Також створено робочу групу для напрацювання проєкту рішення Київради щодо порядку користування цими транспортними засобами.

Нагадаємо, кількість ДТП за участю електросамокатів в Україні збільшується. За минулі п’ять років у судах розглядалося щонайменше 130 таких справ – 34% із них потрапили на розгляд у 2023 році. Найчастіші види ДТП, коли в пригоді винні водії самокатів, – це наїзд на пішохода або пошкодження майна. У таких справах кермувальники переважно відбуваються сплатою штрафу у розмірі від 340 до 850 грн. Також зростає кількість випадків, коли правоохоронці фіксують водіїв самоката в нетверезому стані.

Раніше перше місто у Європі вирішило повністю заборонити електросамокати.

До слова, в одній із багатоповерхівок Одеси спалахнула пожежа трьох квартир та чотирьох балконів. Причина – аварійний режим роботи акумуляторної батареї електросамоката.