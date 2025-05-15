Малюки-засновники Києва вбралися у вишиванки (фото)

Фігури можна побачити на Поштовій площі міста

До Дня вишиванки в Києві переодягли маленьких-засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь у традиційне українське вбрання, а в дівчинки на голові з’явився віночок. Про це повідомляє «Главком».

Фото святково вбраних малюків оприлюднив на своїй сторінці у Facebook автор пам’ятників скульптор Володимир Журавель.

Скульптор привітав українців з днем вишиванки та відповів на запитання, чому скульптура малюків-засновників Києва темного кольору.

«Чому скульптура «Малюків засновників Києва» темного кольору? Відповідь, бо вони з бронзи! Бронза під дією опадів природньо набуває темно -оливкового кольору. Художники-скульптори зазвичай використовують патину, щоб пришвидшити цей процес», – пояснив автор скульптури.

Либідь у вишитій сукні та у віночку фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook

Скульптури малюків – засновників Києва переодягли на честь Дня вишиванк фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook

Скульптури малюків – засновників Києва переодягли на честь Дня вишиванк фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook

Скульптури малюків – засновників Києва переодягли на честь Дня вишиванк фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook

Один з малюків одягнутий у піксельні штанці, нагадуючи про те, що свято відбувається під час війни фото: Volodymyr Zhuravel/Facebook

Всесвітній день вишиванки – міжнародне свято, покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Відзначається щороку третього четверга травня.

Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.

Також сьогодні президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї.

До слова, британських парламентарів запросили 14 травня прийти на роботу у вишиванках. Такою акцією члени парламенту планують підтримати Україну. У зверненні до парламентарів йшлося про те, що вишиванка – це не просто одяг, це втілення української душі, її історії, сили та незламності. Одягнувши вишиту сорочку, британські депутати зможуть наочно продемонструвати свою підтримку Україні.