Атака Росії на Україну продовжується: у багатьох містах лунають вибухи

Росія атакує Україну «шахедами» та ракетами

У ніч на 25 травня Росія масовано атакує Україну ракетами та шахедами. У багатьох містах пролунали вибухи, є постраждалі, але РФ не зупиняється та з'являється інформація про нові удари. Про це повідомляє «Главком».

Кличко повідомив, що у столиці знову працює ППО, Київ перебуває під масованою атакою. Як відомо, велика кількість ракет з різних сторін намагається прорватися до міста. Також масовані запуски балістики по Україні.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський написав, що на околицях міста чули вибухи. Вибухи пролунали у Сумах та у Конотопі.

Вибухи пролунали у Тернополі, на Хмельниччині та у Житомирі. Повідомляють, що Тернопіль горить внаслідок атаки.

Раніше Кличко повідомляв про вибухи у столиці та роботу ППО. Мер Києва просить всіх перебувати в укриттях.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав:

«Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Прошу максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях».

Нагадаємо, вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунали сильні вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, по ворожих дронам працює ППО. Голова Дніпропетровської ОВА Серігій Лисак, ще до вибухів, попередив жителів міста та області про небезпеку:

«Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких», – написав Лисак.

Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, також пишуть про приліт та пожежу.