Росія атакувала «шахедами» Запоріжжя, є пошкодження та постраждала

Ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома «шахедами»

У ніч на 1 червня російські війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та будинках у Запоріжжі. Є постраждала. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає «Главком».

За його словами, внаслідок атаки було частково зруйновано адміністративну будівлю, а на території об'єкта виникла пожежа.

«Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території», — зазначив Федоров.

Федоров розповів, що ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома «шахедами». Окрім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено приватні будинки.

Крім того, через російські удари постраждала жінка. Їй надається медична допомога.

Нагадаємо, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

До слова, українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Командування десантно-штурмових військ.

«У своїх підрозділах на території Росії, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози. Полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Вони можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні», – ідеться у повідомленні командування ДШВ.