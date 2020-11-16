Через епідемію коронавірусу Київ скасував другий етап шкільних олімпіад

У районному етапі учнівських олімпіад у Києві беруть участь понад 40 тисяч учнів різного віку

Міський етап учнівських олімпіад, який традиційно відбувається у січні-лютому, цього року в столиці відбудеться дистанційно

Київ заради безпеки дітей скасував ІІ (районний) етап учнівських олімпіад. Рішення було прийнято Штабом із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, проаналізувавши вимоги постанови Кабінету міністрів України та постанови Головного державного санітарного лікаря України. Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Зазвичай районний етап учнівських олімпіад відбувається у школах столиці у вихідні дні. У ньому одночасно беруть участь понад 40 тисяч учнів різного віку, 3 тисячі педагогів та 2,5 тисячі працівників технічного обслуговування з різних шкіл району. Проте через стрімке збільшення нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у Києві, вимоги карантину вихідного дня та велику кількість учасників олімпіад було прийнято виважене рішення. Цього року учнівські олімпіади проводитимуть без ІІ етапу», – зазначив Мондриївський.

Він додав, що разом із тим, у Києві вже 20 років поспіль знято обмеження щодо участі учнів у ІІІ (міському) етапі олімпіад, долучитися до якого може кожен охочий учень. А міський етап учнівських олімпіад, який традиційно відбувається у січні-лютому, у 2021 році в столиці відбудеться дистанційно.

«Наразі Департамент освіти і науки вже доручив Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка розробити умови та модель проведення ІІІ (міського) етапу з використанням сучасних технологій», – розповів Мондриївський.

Він нагадав, що всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів у столиці складаються з 27 дисциплін і проводяться у чотири етапи. Безпосередньо керують проведенням всеукраїнських учнівських олімпіад І, ІІ та ІІІ етапів місцеві органи управління освітою. Організатором IV Всеукраїнського етапу учнівських олімпіад є Міністерство освіти і науки України.

Як відомо, в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.

У у неділю, 15 листопада, в Києві працювали 20 мобільних груп з контролю виконання карантинних обмежень. У складі мобільних груп представники Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, районних у Києві державних адміністрацій, поліції Києва та Муніципальної охорони.

За результатами проведеного контролю складені 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей) за недотримання карантинних обмежень.