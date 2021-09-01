У Києві креативний власник з однієї квартири зробив сім. Сусіди обурились (відео)

Квартиру-«рукавичку» вже виставили на продаж за $57 тисяч

У Києві винахідливий власник квартири площею 130 квадратних метрів (п'ять кімнат) вирішив влаштувати бізнес і зробив з помешкання сім смарт-квартир. Своїм діями креативний бізнесмен розгнівив сусідів, повідомляється в сюжеті ТСН.

Дворівнева квартира на дев'ятому поверсі площею 130 квадратних метрів розташована в багатоповерховому ЖК на вулиці Данченка 28б. Власник вирішив зробити з неї 7 маленьких квартир і навіть виставив їх на продаж. За одне житло він просить $57 тисяч.

Сусіди знизу такому рішення чоловіка зовсім не раді, адже їх почали затоплювати зверху. Адже в кожній квартирі тепер окремий санвузол, а така споруда – незаконна. Людей знизу просто заливає. Відзначається, що за планом поверхів над сусідом знизу повинна бути дворівнева п'ятикімнатна квартира під номером 188. А за даними реєстру нерухомого майна: тут вже сім окремих квартир – 188 а, б, в і так далі.

Мешканці будинку зібралися з протестом проти такого хитрого рішення. Як виявилося, офіційно власник дворівневої квартири – товариство з обмеженою відповідальністю. Так, квартиру-«рукавичку» вже виставили на продаж, так зване смарт-житло площею 26 квадратних метро господар оцінив у 57 тисяч доларів. Після протесту мешканців будинку квартири з продажу прибрали.

Нагадаємо, у Подільському районі столиці продають однокімнатну квартиру без вікон за $33 тис.

Раніше «Главком» показував мініатюрну квартиру площею всього 6 кв.м.

До слова, як відзначають фахівці, 2020-й рік став переломним для бізнесу нерухомості – після чиленних локдаунів ціни пігли вгору.

У той же час з початку 2021 року ціни на житло в Україні виросли в середньому на 20%. Однак і це, на думку фахівців, не межа.