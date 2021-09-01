На вулицях Києва гуляв чоловік з гранатою (фото)

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції та вибухотехнічну службу

Під час перевірки особи за наявними базами патрульні з'ясували, що він перебуває у розшуку

У Києві затримали чоловіка, який ходив вулицями міста з гранатою у сумці. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

«Учора вдень патрульні помітили підозрілого чоловіка на проспекті Георгія Гонгадзе. Побачивши інспекторів, громадянин помітно занервував, тож поліцейські вирішили провести йому поверхневу перевірку.

У сумці чоловік мав предмет, схожий на гранату. Патрульні затримали громадянина, а під час перевірки особи за наявними базами з'ясували, що він перебуває у розшуку», – зазначається у повідомленні.

У поліції додали, що патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції та вибухотехнічну службу.

Нагадаємо, у Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка, який погрожував перехожим. Чоловік підходив до людей та говорив, що у нього є вибухівка.

Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

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