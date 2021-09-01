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    На вулицях Києва гуляв чоловік з гранатою (фото)

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    Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції та вибухотехнічну службу - На вулицях Києва гуляв чоловік з гранатою (фото)
    Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції та вибухотехнічну службу
    Фото: пресслужба поліції

    Під час перевірки особи за наявними базами патрульні з'ясували, що він перебуває у розшуку

    У Києві затримали чоловіка, який ходив вулицями міста з гранатою у сумці. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

    «Учора вдень патрульні помітили підозрілого чоловіка на проспекті Георгія Гонгадзе. Побачивши інспекторів, громадянин помітно занервував, тож поліцейські вирішили провести йому поверхневу перевірку.

    У сумці чоловік мав предмет, схожий на гранату. Патрульні затримали громадянина, а під час перевірки особи за наявними базами з'ясували, що він перебуває у розшуку», – зазначається у повідомленні.

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    На вулицях Києва гуляв чоловік з гранатою (фото)
    На вулицях Києва гуляв чоловік з гранатою (фото)
    На вулицях Києва гуляв чоловік з гранатою (фото)

    У поліції додали, що патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції та вибухотехнічну службу.

    Нагадаємо, у Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка, який погрожував перехожим. Чоловік підходив до людей та говорив, що у нього є вибухівка.

    Як повідомлялося, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

    Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

    ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

    За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

    Друзі розповіли про страшний діагноз затриманого в Кабміні учасника АТО.

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    Теги: Київ граната вибухівка поліція чоловік
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    На вулицях Києва гуляв чоловік з гранатою (фото)