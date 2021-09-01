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    У Києві закривають в'їзд на Труханів острів. Названа причина

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    Проїзд на острів заборонять водіям, які постійно перевищують швидкісний режим - У Києві закривають в'їзд на Труханів острів. Названа причина
    Проїзд на острів заборонять водіям, які постійно перевищують швидкісний режим
    Фото: з відкритих джерел

    Минулого тижня на Трухановому острові зафіксували 77 випадків порушення швидкісного режиму

    На столичному Трухановому острові закриють проїзд для злісних порушників правил дорожнього руху. Йдеться про водіїв, які постійно перевищують швидкісний режим. Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства «Інформатика».

    Відомо, що минулого тижня на Трухановому острові зафіксували 77 випадків порушення швидкісного режиму, а в так званий чорний список потрапили 36 водіїв. Вони порушили обмеження і рухалися зі швидкістю більше 40 кілометрів на годину або неодноразово порушили правила. Такі порушники будуть виключені з бази доступу на острів.

    Нагадаємо, на Трухановому острові в Києві планують облаштувати трасу для проведення легкоатлетичних пробігів.

    Нагадаємо, на Трухановому острові триває реконструкція. Тут планують створити рекреаційний маршрут і здійснити благоустрій прилеглої території. У рамках першої черги, яку відкрито минулого року, – впорядковано 5,5 гектарів території острова.

    Окрім того, на Трухановому острові планують облаштувати новий вело-пішохідний променад.

    До слова, комунальники очистили Труханів острів від незаконних МАФів.

    Теги: Київ благоустрій реконструкція Труханов остров
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    У Києві закривають в'їзд на Труханів острів. Названа причина