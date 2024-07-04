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У Києві лише 15% дошкільнят володіють українською? Результати дослідження

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві лише 15% дошкільнят володіють українською? Результати дослідження
У Києві 22% дошкільнят практично зовсім не знають мови
фото з відкритих джерел

67% першокласників не мають достатнього активного словникового запасу українською

У Києві лише 15% дітей старшого дошкільного віку (5 років) володіють українською на достатньому рівні, а 22% – практично зовсім не знають мови. Такі дані наводить засновник громадської організації «Спільномова» Андрій Ковальов.

«Частка дітей з достатнім активним словниковим запасом зростає вдвічі (з 15% до 33%) в першому класі, однак навіть після року навчання в школі 67% першокласників не мають достатнього активного словникового запасу базовою українською лексикою», – повідомляє засновник ГО.

У Києві лише 15% дошкільнят володіють українською? Результати дослідження фото 1

Експерт зауважує, що батьки дошкільнят переважно не знають, як їх діти засвоюють українську мову. 56% вважають що домінантною мовою їх дитини є українська, однак лише 29% із цієї цифри дошкільнят володіють достатнім рівнем української.  

У Києві лише 15% дошкільнят володіють українською? Результати дослідження фото 2

Андрій Ковальов також додає, що у середньому першокласники у київських школах не розуміють 49% почутого українською.

«У середньому діти в першому класі (Київ) не розуміють 49% почутого українською мовою, 47% всіх дітей розуміють менш як 50% почутого. Діти з середнім та високим активним словниковим запасом українською, які становлять 55% від всіх дітей, розуміють почуте в середньому в 1,9-2,2 раза краще», – зазначає експерт.

Нагадаємо, що у 2023 році результати дослідження свідчили про те, що у столиці 15% дошкільнят активно вживали українську, ще 65% – змішана група. До неї зокрема належали діти, які можуть вживати частину російських і українських слів або навіть ті, хто переважно послуговується російською й водночас запозичує якісь українські слова, термінологію.

Теги: українська мова Київщина діти соцопитування Київ мова

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