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Замах на казахського журналіста: дружина Садикова повідомила, кому був вигідний напад

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Замах на казахського журналіста: дружина Садикова повідомила, кому був вигідний напад
Унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков
фото з відкритих джерел

Наталя Садикова:  «Це був професійний найманий вбивця, якого найняли, щоб убити Айдоса»

Напад на казахського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова міг бути вигідний президенту Казахстану. Про це заявила дружина дружина Садикова Наталя, повідомляє казахська служба «Радіо Свобода».

Як зазначила Наталя Садикова, 18 червня журналіста прооперували і перевели в реанімацію. Вона вважає, що  замах на її чоловіка вигідний президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву.  «Я сходила до нього. Стан дуже важкий. Куля влучила у скроню, зачеплено мозок. Лікарі дають дуже погані прогнози. Вони налаштовували мене, що може не пережити цю ніч… Я сьогодні дзвонила в реанімацію, сказали, що ніч він прожив. Він живий», – повідомила Садикова.

Жінка  впевнена, що в її чоловіка стріляв професійний убивця. Втім в  інтересах слідства не може повідомляти жодних подробиць. 

«Ми заїжджали у двір. Він стріляв по рухомій цілі. Він зробив лише один постріл і влучив у ціль. Це був професійний найманий вбивця, якого найняли, щоб убити Айдоса», – вказала вона. 

Наталя заявила, що смерть її чоловіка була вигідна президенту Казахстану.  «Учора вранці ми випустили відео, сценарій до якого написав Айдос, у якому йшлося про те, що Токаєв став маріонеткою Путіна і про агентів російського впливу. І вигодонабувач основний – це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв», – заявила Садикова.

Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков. 

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло сьогодні, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.

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Теги: Казахстан журналіст напад Київ Касим-Жомарт Токаєв

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