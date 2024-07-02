«Духовні скрєпи». Російський тренер з карате побив пластиковою трубою 12-річну дитину

Горе-тренеру загрожує до 2 років колонії

У Калінінграді (РФ) тренер спортклубу «Самурай» та чемпіон Росії з карате побив під час тренування 12-річного хлопчика пластиковою трубою по ногах. Наставник з країни, чиї керівники люблять розповідати про «духовні скрєпи», каже, що вчинив так з виховною метою. Проте батьки стверджують, що причиною послужило їхнє прохання відпустити дитину із заняття раніше.

Алібек Гаджікурбанов є тренером спортивного клубу «Самурай», а також президентом регіональної федерації карате.

Як стверджує тато 12-річного Ігоря, його син прийшов на тренування і попросив відпустити його раніше. Наставник вважав прохання недобросовісним ставленням до занять і почав бити дитину трубою по ногах.

Сам Алібек не заперечує факту рукоприкладства, але запевняє, що використав невеликий шматок легкої пластикової труби «з виховною метою».

На вимогу прокуратури РФ проти тренера порушено кримінальну справу щодо заподіяння легкої шкоди здоров'ю. Наразі йому загрожує до 2 років колонії.

Алібек Гаджикурбанов є багаторазовим призером європейських та переможцем російських змагань.