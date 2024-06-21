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«Бомба уповільненої дії»: Daily Mail пояснила, що чекає Європу через падіння народжуваності

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Бомба уповільненої дії»: Daily Mail пояснила, що чекає Європу через падіння народжуваності
Рівень народжуваності у Європі невпинно падає
фото із відкритих джерел

За прогнозами, до 2100 року люди віком 65 років і старше становитимуть 32% населення континенту 

Щоб підтримувати стабільне населення, країнам ЄС необхідно мати рівень народжуваності 2,1 дитини на одну жінку, тож сьогодні Захід стоїть перед питанням: хто платитиме пенсії людям похилого віку, кількість яких зростає? Про це пише Daily Mail.

Швидкість народження дітей на Заході різко падає, що спровокує «приголомшливі соціальні зміни», попереджають демографічні експерти, і зміни будуть не на краще. На початку цього року Папа Римський теж вступив у дискусію, попередивши: «Без дітей країна втрачає бажання мати майбутнє».

«Щоб підтримувати стабільне населення країни, кожна жінка повинна мати 2,1 дитини. Це називається коефіцієнтом відтворення. Якщо менше, то ця ситуація невдовзі тяжким тягарем ляже на молодих людей, чиї податки йдуть на соціальне забезпечення та медичні послуги складають основу бюджету, з якого сплачує держава за догляд за людьми похилого віку. Проте в Євросоюзі немає жодної країни, де коефіцієнт народжуваності перевищував би цей поріг», – пояснює Daily Mail.

«Бомба уповільненої дії»: Daily Mail пояснила, що чекає Європу через падіння народжуваності фото 1

І досі жодна нація в історії, яка мала падіння населення, ніколи не змінювала ситуацію й не перевищувала рівень заміщення народжуваності.

У березневому звіті медичний журнал The Lancet передбачив, що «наслідки зниження народжуваності є величезними» і призведуть до повної зміни світу, в якому ми живемо сьогодні.

«Буде лише шість країн: Самоа, Сомалі, Тонга, Нігер, Чад і Таджикистан, де до кінця століття коефіцієнт заміщення буде вище за 2,1», – йшлось у звіті.

«У Великій Британії дані за 2022 рік показали, що жінки народжують у середньому 1,49 дитини, що набагато нижче за показник 2,6, який було зафіксовано в 1960-х роках. Уперше в історії половина жінок тепер досягає 30-річчя, не маючи дитини . Прогнозований на 2100 рік показник народжуваності - 1,3 дитини на одну жінку в Британії. У Західній Європі він знизиться трохи менше, з 1,53 у 2021 році до 1,37 до кінця цього століття», – йдеться у статті.

За даними Eurostat, населення ЄС скоротиться на 6% до 2100 року. Можливо, це не виглядає таким страшним, проте «наслідки викликають глибоку тривогу», зазначає видання. За прогнозами, до 2100 року люди віком 65 років і старше становитимуть 32% населення, це на 10% більше, ніж сьогодні.

До слова, невпевненість в економіці перешкоджає плануванню і народженню дітей і у США. Народжуваність у країні знизилася в 2023 році до найнижчого рівня за більш ніж 40 років. Згідно з попередніми даними, опублікованими Національним центром статистики охорони здоров'я США, загальна кількість народжень дітей за рік впала на 2% до 3,59 млн. Це рівень найнижчий, починаючи із 1979 року, коли в США народилося близько 3,4 млн. дітей.

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Теги: пенсіонери населення жінка Таджикистан Сомалі демографічна криза статистика соціум Європа діти Daily Mail

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