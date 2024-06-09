Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото)

Вогнеборці ліквідували загорання на площі 4 тис. кв. м

У ніч на 9 червня під Броварами, що на Київщині, сталася пожежа на складі. Вогонь охопив 4 тис. кв. м. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

«Сьогодні вночі надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади. Площа загорання склала 4 000 м2», – йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі у Броварському районі залучалося 29 рятувальників та дев'ять одиниць техніки фото: ДСНС

До гасіння пожежі, окрім рятувальників, були залучені сільські пожежні команди «Зазим’є», «Погреби» й «Пухівка».

О 04:55 пожежа була ліквідована. До гасіння залучалося 29 рятувальників та дев'ять одиниць техніки.

До гасіння пожежі під Броварами залучалося 29 рятувальників та дев'ять одиниць техніки фото: ДСНС

Нагадаємо, що 7 червня на Київщині рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ.

Раніше в Києві спалахнула масштабна пожежа в будівлі колишнього «Електронмашу» на Окружній.