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Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото)
Пожежа у Броварському районі, 9 червня 2024 р.
фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували загорання на площі 4 тис. кв. м

У ніч на 9 червня під Броварами, що на Київщині, сталася пожежа на складі. Вогонь охопив 4 тис. кв. м. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

«Сьогодні вночі надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади. Площа загорання склала 4 000 м2», – йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі у Броварському районі залучалося 29 рятувальників та дев'ять одиниць техніки
До гасіння пожежі у Броварському районі залучалося 29 рятувальників та дев'ять одиниць техніки
фото: ДСНС

До гасіння пожежі, окрім рятувальників, були залучені сільські пожежні команди «Зазим’є», «Погреби» й «Пухівка».

О 04:55 пожежа була ліквідована. До гасіння залучалося 29 рятувальників та дев'ять одиниць техніки.

До гасіння пожежі під Броварами залучалося 29 рятувальників та дев'ять одиниць техніки
До гасіння пожежі під Броварами залучалося 29 рятувальників та дев'ять одиниць техніки
фото: ДСНС

Нагадаємо, що 7 червня на Київщині рятувальники ліквідували пожежу на промисловому об'єкті, яка виникла внаслідок нічної атаки РФ.

Раніше в Києві спалахнула масштабна пожежа в будівлі колишнього «Електронмашу» на Окружній.

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Теги: пожежа Київ ДСНС Бровари

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