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Комісія з азартних ігор виписала гігантський штраф скандальному Favbet

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Комісія з азартних ігор виписала гігантський штраф скандальному Favbet
У 2023 році дохід компанії «Фавбет» (бренд Favbet) збільшився у шалені 425 разів та склав 9,79 млрд грн
фото: Favbet Ukraine Casino/Facebook

Після скандального бронювання співробітників провідна Букмекерську компанію  звинуватили у порушенні закону про рекламу

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) оштрафувала на 2,4 млн грн ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет». Кошти необхідно сплатити протягом трьох місяців, повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Комісії.

Згідно з текстом документа, суворе покарання стосується порушення заборони розміщення зовнішньої реклами із зображенням об’єкта права інтелектуальної власності, під яким проводиться діяльність у сфері азартних ігор. Імовірно, ідеться про розміщення реклами із зображенням бренду Favbet на білборді, що не дозволяє закон про рекламу (стаття 22-1). Коли саме висіла зовнішня реклама азартної компанії, у рішенні КРАІЛ не конкретизовано.

(для перегляду – натисніть на документ)

Разом із «Фавбет» КРАІЛ оштрафувала на 2,4 млн грн ПП «Ей-Петрол» (Київська область), яке спеціалізується на рекламі.

Нагадаємо, що, за законом про рекламу, в Україні заборонено рекламу азартних ігор та рекламу торговельних марок:

  • у лінійних аудіовізуальних та аудіальних медіа з 6 години до 23 години;
  • у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях для дітей та юнацтва та інших виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
  • в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм);
  • на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів та метрополітену;
  • засобами зовнішньої реклами;
  • на товарах (у тому числі одязі), призначених переважно для осіб віком до 21-річного віку;
  • в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних заходів, спортивних змагань та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку.

За порушення цих вимог передбачено штраф у розмірі 300 мінімальних заробітних плат.

Як відомо, торік в Україні десять лідерів грального бізнесу заробили 54,92 млрд грн, що у 28 разів більше, ніж у 2022 році (1,94 млрд грн). Дохід компанії «Фавбет» (бренд Favbet), власником якої є Андрій Матюха, збільшився у шалені 425 разів та склав 9,79 млрд грн.

Як повідомляв «Главком», у травні 2024 року з’явилася інформація про те, що Кабінет міністрів забронював від мобілізації працівників Glovo, рекламні агенції, букмекерські контори, у тому числі «Фавбет Тек» (власник Дмитро Матюха, імовірно, син Андрія Матюхи). Після резонансу міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання, зокрема, і компанії «Фавбет Тек».

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Теги: Київ штраф реклама азартні ігри

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Комісія з азартних ігор виписала гігантський штраф скандальному Favbet
Комісія з азартних ігор виписала гігантський штраф скандальному Favbet
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