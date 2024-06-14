На Київщині працює ППО: влада звернулася до українців

Сили ППО відкрити вогонь по цілях над Київщиною

Повітряна тривога у Київській області була оголошена о 13:02

Сьогодні, 14 червня, у Київській області зафіксовані ворожі дрони. По них рацюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога у Київській області була оголошена о 13:02. Жителів Київської області закликають перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

«Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – закликали ОВА.

Нагадаємо, у першій половині дня у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Існувала загроза балістики. Через декілька хвилин після оголошення тривоги на околицях столиці було чутно вибухи. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про роботу ППО.

До відома, на Київщині вогнеборці вже третю добу гасять пожежу, спричинену атакою РФ .

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені.