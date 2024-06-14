Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині працює ППО: влада звернулася до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Київщині працює ППО: влада звернулася до українців
Сили ППО відкрити вогонь по цілях над Київщиною
фото ілюстративне

Повітряна тривога у Київській області була оголошена о 13:02

Сьогодні, 14 червня, у Київській області зафіксовані ворожі дрони. По них рацюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога у Київській області була оголошена о 13:02. Жителів Київської області закликають перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

«Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – закликали ОВА.

Нагадаємо, у першій половині дня у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Існувала загроза балістики. Через декілька хвилин після оголошення тривоги на околицях столиці було чутно вибухи. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про роботу ППО.

До відома, на Київщині вогнеборці вже третю добу гасять пожежу, спричинену атакою РФ .

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені. 

Теги: Київщина дрон системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пакет допомоги від Данії для України став 18-м за рахунком
Понад 300 млн євро на посилення ППО. Данія передала Україні нову допомогу
16 травня, 17:40
Лідери України та Румунії домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки
Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Румунії
21 травня, 14:17
Момент влучання в НПЗ у Слов'янську-на-Кубані
«Бавовна» у Краснодарському краї: ЗМІ повідомляють про атаку на військовий аеродром
19 травня, 07:54
Виявлено радіолокаційні станції «Противник-ГЕ», «Небо-У» і «П-18»
Партизани виявили радіолокаційні станції окупантів у Джанкої
21 травня, 03:13
Удар було завдано по околицях Луганська
Вибухи у Луганську, Іран поставив Росії високоточні авіабомби: головне за ніч
28 травня, 06:06
Pавод в «Алабузі» повинен виробляти 6 тис. «Шахедів» на рік
Росія планує виробляти на заводі в Татарстані 6 тис. «Шахедів» щорічно – The Wall Street Journal
28 травня, 10:04
У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами
По Києву та області їздитиме військова техніка: ЗСУ звернулися до українців
4 червня, 20:07
Полтавщина: ворожі дрони влучили в промисловий об’єкт
Полтавщина: ворожі дрони влучили в промисловий об’єкт
5 червня, 08:11
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на «шахеди» у Київській області. Ілюстративне фото
Хмельниччина збільшує кількість мобільних груп, які полюють за «шахедами»
6 червня, 13:30

Новини

На Київщині працює ППО: влада звернулася до українців
На Київщині працює ППО: влада звернулася до українців
На Київщині вогнеборці вже третю добу гасять пожежу, спричинену атакою РФ
На Київщині вогнеборці вже третю добу гасять пожежу, спричинену атакою РФ
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
Столичному ліцею присвоїли імʼя легендарного комбата-азовця Олега Мудрака
Столичному ліцею присвоїли імʼя легендарного комбата-азовця Олега Мудрака
Стало відомо, скільки світлофорів у Києві оснащено шафами резервного живлення
Стало відомо, скільки світлофорів у Києві оснащено шафами резервного живлення
Київрада заборонила продаж тютюнових та підакцизних товарів в усіх кіосках і МАФах
Київрада заборонила продаж тютюнових та підакцизних товарів в усіх кіосках і МАФах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
15K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
9988
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри
6028
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
5891
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
5196
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua