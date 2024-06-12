Вкрав елітний коньяк із «Сільпо». Суд відправив у тюрму переселенця, якого «біс попутав»

Чоловік має в активі вирок за крадіжку двох курток

Печерський райсуд Києва визнав винним переселенця із Донеччини у вчиненні крадіжки елітного спиртного напою і призначив п’ять років і два місяці позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, на початку березня 2023 року обвинувачений зайшов до столичного супермаркету «Сільпо», що на вулиці Спортивна, 1-А. Там чоловік розглядав та обирав вільно викладені на полицях товари. У якийсь момент вирішив викрасти пляшку французького коняка Martell Cordon Bleu вартістю 5 тис. грн. Чоловік витягнув пляшку з коробки та поклав до кишені своєї куртки. Вільно пройшов зону кас, не розрахувавшись за товар. Уже поблизу ескалатора його наздогнали працівники охорони магазину, які наказали повернути викрадену пляшку.

У суді переселенець визнав вину і розкаявся. Пояснив, що перебував на території фуд-корту у «Сільпо», де вжив алкогольні напої. Після чого, зазначив обвинувачений, його «біс попутав» і він вкрав елітний спиртний напій.

Варто додати: на момент крадіжки алкоголю чоловік уже мав вирок за викрадення двох курток із київського магазину – п’ять років і один місяць тюрми. Однак він не відбував покарання, оскільки вирок переглядається в апеляційному суді.

Крім цього, з квітня 2023 року переселенець проходить обвинуваченим в іншій справі з побиття людини, яка померла від отриманих травм. По цьому епізоду чоловіка узято під варту до Київського слідчого ізолятора.

Як повідомляв «Главком», Тлумацький районний суд Івано-Франківської області виніс вирок дяку храму ПЦУ Роману Березовському, який вкрав скрипку у малолітньої дівчинки на дитячому майданчику. Суд звільнив крадія від тюремного ув’язнення, встановивши рік іспитового терміну.