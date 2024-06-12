Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вкрав елітний коньяк із «Сільпо». Суд відправив у тюрму переселенця, якого «біс попутав»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вкрав елітний коньяк із «Сільпо». Суд відправив у тюрму переселенця, якого «біс попутав»
Обвинувачений викрав пляшку французького коняка Martell Cordon Bleu вартістю 5 тис. грн
фото з відкритих джерел

Чоловік має в активі вирок за крадіжку двох курток

Печерський райсуд Києва визнав винним переселенця із Донеччини у вчиненні крадіжки елітного спиртного напою і призначив п’ять років і два місяці позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, на початку березня 2023 року обвинувачений зайшов до столичного супермаркету «Сільпо», що на вулиці Спортивна, 1-А. Там чоловік розглядав та обирав вільно викладені на полицях товари. У якийсь момент вирішив викрасти пляшку французького коняка Martell Cordon Bleu вартістю 5 тис. грн. Чоловік витягнув пляшку з коробки та поклав до кишені своєї куртки. Вільно пройшов зону кас, не розрахувавшись за товар. Уже поблизу ескалатора його наздогнали працівники охорони магазину, які наказали повернути викрадену пляшку.

У суді переселенець визнав вину і розкаявся. Пояснив, що перебував на території фуд-корту у «Сільпо», де вжив алкогольні напої. Після чого, зазначив обвинувачений, його «біс попутав» і він вкрав елітний спиртний напій.

Варто додати: на момент крадіжки алкоголю чоловік уже мав вирок за викрадення двох курток із київського магазину – п’ять років і один місяць тюрми. Однак він не відбував покарання, оскільки вирок переглядається в апеляційному суді.

Крім цього, з квітня 2023 року переселенець проходить обвинуваченим в іншій справі з побиття людини, яка померла від отриманих травм. По цьому епізоду чоловіка узято під варту до Київського слідчого ізолятора.

Як повідомляв «Главком», Тлумацький районний суд Івано-Франківської області виніс вирок дяку храму ПЦУ Роману Березовському, який вкрав скрипку у малолітньої дівчинки на дитячому майданчику. Суд звільнив крадія від тюремного ув’язнення, встановивши рік іспитового терміну.

Читайте також:

Теги: Київ суд війна алкоголь в'язниця злочин вирок Сільпо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Супутникові знімки стоянки літака Су-57 на ворожому аеродромі
Вперше в світі. Чому знищення Су-57 настільки важливе
9 червня, 12:18
Рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку «Азов» буде обмежено
У Києві завтра буде обмежено рух транспорту на Оболонському проспекті
21 травня, 15:02
Наталуха вважає, якщо не дати підприємствам передбачуваності щодо подальшого ведення їхньої діяльності, то з часом вони почнуть закриватися
«Справедливості бути не може». Нардеп прокоментував економічне бронювання
28 травня, 12:51
Командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес заявив, що українці «знесуть Керченський міст, коли будуть готові»
Україна намагається ізолювати Крим, як логістичний центр окупантів
3 червня, 09:15
Окупанти провели невдалий штурм поблизу Кремінної: аналіз ISW
Окупанти провели невдалий штурм поблизу Кремінної: аналіз ISW
14 травня, 05:20
Окупанти забрали життя 11 людей на Харківщині
20 травня на Харківщині оголошено днем жалоби
19 травня, 21:14
Ворог вдарив дронами по Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях
РФ уночі атакувала Україну дронами: які регіони були під ударом
18 травня, 07:38
Астронавт Скотт Келлі та режисер Даг Лайман біля залізничного вокзалу у Києві
Астронавт Скотт Келлі та режисер Даг Лайман приїхали до Києва (фото)
23 травня, 13:50
Пожежа у Броварському районі, 9 червня 2024 р.
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото)
9 червня, 13:10

Новини

12 червня на Київщині введено аварійні відключення світла
12 червня на Київщині введено аварійні відключення світла
Вкрав елітний коньяк із «Сільпо». Суд відправив у тюрму переселенця, якого «біс попутав»
Вкрав елітний коньяк із «Сільпо». Суд відправив у тюрму переселенця, якого «біс попутав»
Негода у столиці: під Індустріальним шляхопроводом утворилася річка (відео)
Негода у столиці: під Індустріальним шляхопроводом утворилася річка (відео)
У Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна»: причина (відео)
У Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна»: причина (відео)
На Київщині рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки (фото)
На Київщині рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки (фото)
Атака на Київ: КМВА повідомило деталі
Атака на Київ: КМВА повідомило деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
8840
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
5879
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
5332
У Московському патріархаті не залишилося сліду православ'я – архієпископ Гельсінський
5325
Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини
4734
Українці масово повертатимуться додому з-за закордону: Зеленський назвав умову

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
10 червня, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua